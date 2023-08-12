Режим ЧС ввели в девяти муниципалитетах Приморья из-за паводка, сообщают власти региона.

По данным местных властей, больше 60 населенных пунктов в Приморье пострадали из-за ливней и паводка. В настоящее время подтоплено семь многоквартирных домов, более 700 частных, почти 2 тысячи приусадебных участков.

Помимо этого, утром 12 августа в Уссурийске прорвало дамбу. После этого начали эвакуировать людей. Из подтопленных районов вывезли более 600 человек.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

