Режим ЧС ввели в 9 муниципалитетах Приморья из-за паводка. Более 600 человек из подтопленных паводком районов региона эвакуировали в пункты временного размещения. Об этом сообщило правительство Приморья.

По данным местных властей, 32 населенных пункта отрезаны от транспортного сообщения, подтоплено 543 частных дома и почти полторы тысячи приусадебных участков, а также 40 участков автодорог. Утром 12 августа в Уссурийске прорвало дамбу. После этого начали эвакуировать людей.

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