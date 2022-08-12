Уголовное дело завели после обрушения части здания в Омске

Уголовное дело завели в отношении департамента городского хозяйства и Фонда капитального ремонта в Омске после того, как в пятиэтажном доме рухнула стена.

Следователи считают, что это произошло из-за халатности сотрудников нескольких ведомств, которые вовремя не признали дом аварийным. Губернатор Омской области уже сообщил, что жильцов дома готовы поселить в пунктах временного размещения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

