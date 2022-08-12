Предварительно, россиян нет среди пострадавших при стрельбе в Черногории

Россиян, по предварительной информации, нет среди пострадавших в обстреле рядом с черногорским Цетином. В российском посольстве в Черногории сообщили, что так как стрельбу устроили в небольшом населенном пункте, есть надежда, что российских туристов там не было.

По предварительным данным, 34-летний мужчина сначала убил свою семью, а потом расстрелял прохожих на улице. В результате погибли 11 человек. Нападавшего ликвидировали полицейские. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

