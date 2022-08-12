В Новофедоровке продолжают убирать осколки после взрывов на аэродроме

В Новофедоровке в Крыму до сих пор убирают осколки после взрывов на военном аэродроме. Из-за них выбило окна и балконные рамы в жилых домах.

В пятницу, 12 августа, организовали субботник, на который вышли 400 человек. Несмотря на случившееся, свободных мест на пляже почти нет. После взрывов в Новофедоровке ввели режим ЧС. В пункте временного размещения находятся более 250 человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

