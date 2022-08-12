Новости последнего часа: посольство РФ выяснит, есть ли пострадавшие при стрельбе в Цетине

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Посольство РФ выяснит, есть ли пострадавшие россияне при стрельбе в Черногории. Об этом заявил посол РФ в Черногории Владислав Масленников.

Доля валютных депозитов россиян упала до исторического минимума, сообщили в Центробанке.

С 2011 года сеть Московского метрополитена увеличилась в полтора раза, сказал Сергей Собянин.

