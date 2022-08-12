Посольство РФ в Черногории выяснит, пострадал ли кто из россиян при стрельбе

Российское посольство в Черногории выяснит, пострадали ли граждане РФ при стрельбе. Дипломат Владислав Масленников сообщил, что так как стрельбу устроили в небольшом населенном пункте, есть надежда, что российских туристов там не было.

Трагедия произошла рядом с городом Цетином. 34-летний мужчина сначала убил свою семью, а потом расстрелял прохожих на улице. В результате погибли 11 человек. Нападавшего ликвидировали полицейские. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

