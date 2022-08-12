Жители пятиэтажки в Омске не смогут вернуться домой в ближайшую неделю

Жители пятиэтажки в Омске, где обвалилась стена, не смогут вернуться домой в ближайшую неделю. Об этом заявил мэр города Сергей Шелест.

В это время специалисты будут проверять состояние дома. Ранее жильцы в сопровождении сотрудников МЧС смогли забрать документы. Глава МЧС Александр Куренков уже взял ситуацию под личный контроль. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

