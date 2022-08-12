Две машины столкнулись в Зеленограде

Авария произошла в Зеленограде. Там столкнулись две машины, причем от одной из них практически ничего не осталось. Судя по этим кадрам, автомобили буквально слились в единое целое.

Водителю одного из них крупно повезло – девушка отделалась лишь одной царапиной на руке. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.



