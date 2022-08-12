Три автомобиля столкнулись на Каширском шоссе

На пересечении с Ясеневой улице столкнулись три машины. Одна из них перевернулась. С движением там очень сложно – открыта всего одна полоса.

Водителей просят искать пути объезда. В данный момент машину уже поставили на колеса. А информации о пострадавших пока нет. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.