Две машины упали в кювет в Краснодаре

В Краснодаре сразу два водителя решили проскочить побыстрее, а вместо этого застряли в кювете. Очевидцы сняли на видео, как они пытаются самостоятельно вызволить свои машины.

Одну из них в итоге пришлось вытаскивать автокраном. После такой поездки владельцам придется еще и ремонтировать автомобили. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.