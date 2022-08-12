Следователи начали проверку после обрушения части дома в Омске. Там рухнула стена аварийной пятиэтажки на площади в 200 квадратов полностью – с пятого по первый этаж.

Пострадавших предварительно нет, сообщили в прокуратуре. Пока жителей пообещали разместить во временных пунктах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.