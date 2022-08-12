Аномальные ливни вызвали наводнения в Саудовской Аравии и Йемене

Аномальные ливни вызвали жуткие наводнения на юге Саудовской Аравии. В городе Джазан по дорогам потекли реки, которые сносили машины. А жители ходят буквально по пояс в воде. Как отмечают синоптики, традиционный сезон дождей в этом году оказался мощнее, чем обычно.

От потопов страдает и соседний Йемен. Там погибли около 40 человек, а десятки зданий разрушены. Причем многие из них относились к памятникам истории и культуры. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.