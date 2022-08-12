Ночью на станции "Кунцевская" мужчина решил сократить свой пеший маршрут

Пассажира метро осудили за опасную инициативу. Его оштрафовали на 20 тысяч рублей. Мужчина решил срезать путь и спрыгнул на рельсы, чтобы быстрее попасть на противоположную платформу. Видео опубликовало МВД. Произошло все на станции метро "Кунцевская".

Нарушитель дождался, когда уедет поезд и быстро спустился на пути. Затем добрался до кабины машиниста состава, который стоял с другой стороны. И при помощи сотрудника забрался туда, чтобы пройти насквозь на платформу. Нарушителя задержали через 10 минут и доставили в полицию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.