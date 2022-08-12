Новости регионов: в центре скандала оказался депутат Улан-Удэнского горсовета

В Бурятии в центре скандала оказался депутат Улан-Удэнского горсовета. Якобы его внедорожник рассекал волны Байкала. Видео, где белоснежный Range Rover мчится по кромке воды, народный избранник разместил в соцсетях. В комментариях сразу заговорили о том, что депутат "демонстративно плюет на федеральные законы и экологию Байкала". После этого ролик исчез со страницы чиновника, а сам он поспешил заверить, что это и машина не его, и за рулем не он, и вообще это не Байкал.

В Пермском крае собираются ввести чрезвычайное положение из-за борщевика. Пока речь идет о пяти муниципалитетах, где ситуация близка к критической. Режим ЧС позволит бороться с опасным сорняком повсеместно, в том числе в частных хозяйствах. Обещают выделить владельцам участков бесплатную спецтехнику. В Пермском крае борщевиком засорены порядка 59 гектаров земель. С растением борются несколько лет, но заметных результатов нет.

В Саратове выпал град размером с фасоль. При этом мощный ливень затопил некоторые улицы, а шквалистый ветер повалил деревья. Из-за непогоды встали троллейбусы и трамваи. Коммунальные службы сейчас отрабатывают проблемные участки. Обошлось без пострадавших.