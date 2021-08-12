В Воронеже произошел взрыв в маршрутке

В Воронеже произошел взрыв газа в автобусе. Пассажиры получили травмы.

По словам очевидцев, одной женщине оторвало ноги. Медики сейчас оказывают помощь всем пострадавшим.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.