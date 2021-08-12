В отношении пары, которая скрывала беглых заключенных, будет возбуждено уголовное дело

Их искали по всей России, а обнаружили в съемной квартире в Подольске. Всего в двух часах езды от Истринского изолятора временного содержания, откуда ночью 6 августа они благополучно сбежали.

Первыми попались Денис Грозаву и Иван Цуркану. Помогли бдительные граждане. Они опознали беглецов по фотороботу. Увидели подозрительных мужчин на улице и позвонили в полицию.

Сбежать второй раз они даже не пытались. Спокойно проследовали за сотрудниками правоохранительных органов. Задержанные сразу признались в побеге. Вместе с ними полицейские обнаружили арендаторов квартиры, которых теперь подозревают в пособничестве. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.