Жильцы дома в Подольске, где задержали скрывавшихся беглецов из ИВС, дали комментарий

20:15
Телеканалу Москва 24 удалось получить эксклюзивный комментарий от людей, которые живут в том доме в Подольске, где скрывались заключенные, сбежавшие из ИВС в Истре. По словам соседей, беглецов могли вычислить по камерам.
"Они поселились, либо сняли квартиру на такой короткий срок и заехали к нам в подъезд, наш подъезд. Беспрепятственно проникли, кто-то видимо открыл дверь, я так понимаю, что может быть приехали на машине, потому что у нас здесь ни шлагбаумом ничего нет. У нас есть глава дома, который наблюдает в камеры, следит за территорией. Очень ответственный человек и он увидел их в камере, опознал и предоставил информацию в службы", – сказали соседи.
Двоих заключенных, сбежавших из ИВС в Истре, задержали 11 августа. Оперативники обнаружили 35-летнего Дениса Грозаву и 34-летнего Ивана Цуркану на съемной квартире в Подольске. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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