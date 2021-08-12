Пожилая женщина, пострадавшая в ДТП в Москве, умерла в больнице

Пожилая женщина, пострадавшая в результате ДТП на юго-западе Москвы, скончалась в больнице, сообщает столичный департамент транспорта.

Авария произошла в четверг, 12 августа. 33-летний водитель автомобиля Skoda въехал в остановку общественного транспорта. Из-за столкновения пострадали женщина 1960 года рождения, которую зажало между машиной и остановкой, а также ее 16-летняя внучка.

На момент столкновения в салоне автомобиля также находился ребенок. Пострадавшую женщину госпитализировали на вертолете, а девочку забрала скорая помощь с переломами пальцев и ушибами.