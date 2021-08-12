Водитель, который въехал в остановку в Москве, был пьян – Дептранс

Водитель Skoda, который протаранил остановку с людьми, был сильно пьян. Об этом заявили в столичном Дептрансе.

Авария произошла на улице Миклухо-Маклая, возле РУДН. Машина вылетела на остановку, где стояли бабушка и ее 16-летняя внучка. Женщину зажало между остановкой и автомобилем, спасателям пришлось использовать специальную технику, чтобы достать пострадавшую. Ее отправили в больницу на вертолете, и как сообщили в ГИБДД, женщина жива, но она лишилась в аварии голени. У 16-летней внучки перелом стопы.

На месте работают автоинспекторы и следователи, столичная прокуратура взяла дело под контроль. Из-за аварии перекрыта одна полоса в сторону Ленинского проспекта, движение затруднено. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.