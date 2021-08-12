В МЧС заявили, что дым от лесных пожаров в Якутии может дойти до Москвы

Дым от лесных пожаров в Якутии может дойти до Москвы, это случится, если огонь вовремя не потушат. Такое заявление сделал глава МЧС Евгений Зиничев.

В Якутии ввели режим ЧС регионального характера. Общая площадь пожаров достигла почти 7 миллионов гектаров. Это рекордный показатель за последние 10 лет.

Смог от лесных пожаров накрыл Якутск. Из-за него не видно неба, чувствуется сильный запах гари, местные жители жалуются на затрудненное дыхание. По данным Роспотребнадзора, предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе в 20 раз выше нормы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



