Глава Якутии объявил 13 августа выходным из-за дыма от лесных пожаров

Пятница, 13 августа, объявлена нерабочим днем в 11 районах и городах Якутии. Все из-за дыма от лесных пожаров. Об этом сообщил глава республики Айсен Николаев.

Выходной будет у всех, кроме сотрудников учреждений, которые обязаны работать постоянно – это здравоохранение, аптеки, компании, чьи услуги нужны в круглосуточном режиме. Остальным жителям рекомендовали провести дополнительный выходной дома или на даче.

По прогнозам, ситуация с дымом начнет улучшаться уже после обеда. Ранее аэропорт Якутск приостановил отправку и прием самолетом из-за плохой видимости. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.