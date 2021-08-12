Третий участник побега из изолятора в подмосковной Истре сдался полиции

Задержан третий участник побега из изолятора временного содержания в Истре. Он сам явился в полицию.

Ранее были пойманы еще двое беглецов. Они скрывались в съемной квартире в Подольске. Вместе с ними находились арендаторы жилья – мужчина и женщина, которые подозреваются в пособничестве. Все четверо были доставлены в территориальный отдел внутренних дел. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.