Третий задержанный за побег из ИВС в Истре сдался полиции из страха

Третий заключенный, сбежавший из изолятора в Истре, сдался полиции. Как сообщают информагентства, Николай Тетеря пришел в отделение, испугавшись, что его вот-вот поймают.

Два беглеца, задержанные накануне, уже признали свою вину. При этом самый опасный преступник по-прежнему остается на свободе. За информацию, которая поможет его найти, объявлено вознаграждение – миллион рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.