Три автомобиля столкнулись на ТТК

Авария произошла на Третьем транспортном кольце перед Рижской эстакадой. В тоннеле столкнулись три машины, одна из них – фургон.

Автомобили заняли два ряда. Движение в районе ДТП затруднено. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24