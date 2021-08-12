В Башкирии почти в два раза сократилась площадь лесных пожаров

Площадь лесных пожаров в Башкирии сократилась в два раза, сообщают в МЧС. В Зауралье сейчас действуют 17 очагов и 14 из них локализовали.

Оперштабу помогают Росгвардейцы. Они с помощью беспилотников ищут новые очаги. Также они продолжают бороться с лесными пожарами в Темниковском районе Мордовии. И несколько очагов они локализовали в Нижегородской области.

В природном заповеднике имени Смидовича тушит огонь авиация Росгвардии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.