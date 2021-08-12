На востоке Крыма затопило трассу "Таврида"

Дорогу в Крыму затопило от Феодосии до Керчи. Ливни на востоке полуострова не прекращаются несколько дней.

По прогнозам, сильные дожди и шквалистый ветер будут продолжаться еще двое суток. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.