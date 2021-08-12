Двое задержанных за побег из ИВС Истры признали вину

14:15
Следственный комитет опубликовал допрос двоих задержанных за побег из изолятора в Истре. Накануне их обнаружили на съемной квартире в Подольске. Оба признали вину.
Ранее были опубликованы кадры задержания беглецов. Они скрывались пять дней. Обнаружить их удалось благодаря соседям, они опознали преступников по ориентировкам, расклеенным по городу.
В четверг, 12 августа, полицейские задержали в Подмосковье третьего участника побега. Это Николай Тетеря. Как сообщили в МВД, он сдался сам и сейчас тоже дает показания.
Всего из изолятора в Истре в ночь на 6 августа сбежали пять человек. Самым опасным из них считают Александра Мавриди. Его до сих пор не нашли. Мавриди обвиняют в убийстве бизнесмена – "мясного короля" Владимира Маругова. За информацию о местонахождении беглеца объявлена награда в 1 миллион рублей.
Как Сообщили в следственном комитете, сбежать заключенным помогли два сотрудника изолятора: умышленно отключили внутренние видеокамеры и оставили открытыми двери камер для передачи продуктов. Сотрудникам предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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