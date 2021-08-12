Минобороны направило вертолет с подводными аппаратами к месту падения Ми-8 на Камчатке

В Минобороны направили вертолет с подводными аппаратами к месту падения Ми-8 на Камчатке.

В настоящее время на озере продолжают работать спасатели.

Вертолет Ми-8 потерпел крушение на Камчатке 12 августа. На борту находились 16 человек – три члена экипажа и 13 туристов, в том числе один ребенок.

Минздрав Камчатки сообщил о восьми выживших. Четверых пострадавших доставили в Камчатскую краевую больницу имени А. С. Лукашевского. Остальным медицинская помощь не потребовалась. С ними сейчас работают психологи.

По факту крушения возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности воздушного транспорта, повлекшем смерть двух и более лиц. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.