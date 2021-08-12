Опубликовано видео задержания заключенных, сбежавших из изолятора в Истре. Накануне их нашли на съемной квартире в Подольске. Денис Грозаву и Иван Цуркану скрывались пять дней. Обнаружить их удалось благодаря соседям, которые опознали преступников по ориентировкам, расклеенным по городу.

Полицейские также задержали в Подмосковье третьего участника побега. Как сообщили в МВД, он сдался сам.

Его личность официально не раскрывают, но в правоохранительных органах уточнили, что это не Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве бизнесмена Владимира Маругова. Его считают самым опасным. За информацию о его местонахождении объявлена награда в 1 миллион рублей.

Всего из изолятора в Истре в ночь на 6 августа сбежали 5 человек. Как сообщили в Следственном комитете, им помогли два сотрудника изолятора. Один из них умышленно отключил внутренние видеокамеры, а затем мужчины ушли спать. При этом оставили открытыми двери камер для передачи продуктов.

Им предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.