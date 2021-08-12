СК предъявил обвинение в превышении полномочий двум сотрудникам ИВС в Истре

Обвинение в превышении должностных полномочий предъявили двум сотрудникам изолятора в Истре, откуда бежали заключенные, сообщает пресс-служба СК. Сообщается, что один из них, заступив на дежурство, умышленно отключил камеры видеонаблюдения в коридоре ИВС, а также те, которые направлены на помещение дежурной части.

В Москве число пациентов с ковидом на ИВЛ за месяц снизилось более чем вдвоем, сообщает Оперштаб.

Вероятности обнаружить живыми оставшихся пассажиров вертолета на Камчатке почти нет, сообщил губернатор края Владимир Солодов.