Третьего сбежавшего из ИВС в Истре задержали в Подмосковье

В Подмосковье задержали третьего из пяти сбежавших из изолятора временного содержания в Истре. Он добровольно сдался полиции, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

"Еще один участник побега сегодня явился в полицию городского округа Истра. Розыск остальных беглецов продолжается", – сказала Волк.

Личность задержанного не сообщается, однако источник агентства в правоохранительных органах отметил, что это не Александр Мавриди.