Губернатор Камчатского края рассказал о поисках пассажиров упавшего вертолета

Спасти остальных пассажиров упавшего в Курильское озеро вертолета шансов практически нет. Об этом заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Восемь человек из 16 выплыли с глубины 9 метров сразу после падения. Остальные числятся пропавшими, в том числе один ребенок и командир экипажа. Известно, что на борту были и туристы из Москвы.

Вертолет упал в озеро в Кроноцком заповеднике. Температура воды там – не более 5–6 градусов, долго находиться в ней невозможно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.