Число погибших при наводнении на севере Турции возросло до пяти. Об этом сообщили в управлении по чрезвычайным ситуациям страны.

Еще 13 человек пострадали, и один числится пропавшим без вести.

Поисково-спасательные работы в районе стихийного бедствия продолжают. Эвакуированы более 600 человек.

В регионе вышли из берегов все крупные реки. Бурные потоки уносят сломанные деревья и автомобили, повреждая мосты и дороги, а кое-где и дома. В одном из городов обрушилось шестиэтажное здание. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.