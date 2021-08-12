В Краснодаре столкнулись два "обочечника"

В Краснодаре на Восточном обходе попали в ДТП два "обочечника". Это снял видеорегистратор.

Один нарушитель не пропустил другого и в итоге произошла авария. В районе ДТП сформировался затор. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.