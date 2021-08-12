Пассажирам упавшего на Камчатке Ми-8 удалось выплыть с глубины 8–9 метров

Выжившие после падения вертолета на Камчатке выплыли с глубины 8–9 метров. Всего на борту было 16 человек, среди них туристы из Москвы.

Восемь человек спаслись, остальные числятся пропавшими, в том числе один ребенок. Вертолет упал в Курильское озеро в Кроноцком заповеднике. Температура воды там не более 5–6 градусов, долго находиться в ней невозможно.



На месте катастрофы работают спасатели. По факту крушения вертолета Ми-8 возбуждено уголовное дело. Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию для расследования. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.