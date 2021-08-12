Названы предварительные версии крушения вертолета Ми-8 на Камчатке

Отказ двигателей и ошибка пилотирования рассматриваются в качестве основных версий крушения вертолета с туристами на Камчатке. Предварительные причины катастрофы сообщили в правоохранительных органах.

Предполагают, что из-за сильного тумана экипаж вместо берега сел на воду. Машина тут же затонула. Выжили только те, кто сумел сориентироваться и выплыть с глубины 8–10 метров.

В ночь на четверг, 12 августа, в озеро в Кроноцком заповеднике на Камчатке упал вертолет с туристами. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе один ребенок. Это были туристы из Москвы и Санкт-Петербурга.

Как сообщили в Минздраве региона, в живых остались восемь человек. На поиски остальных туристов направлены спасательные бригады.

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