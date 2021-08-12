Врачи рассказали о состоянии выживших после крушения вертолета на Камчатке

Появились новые данные о состоянии людей, которым удалось выжить после крушения вертолета на Камчатке. О том, как себя чувствуют спасенные и какая помощь им оказывается, рассказали в Камчатской Краевой больнице имени Лукашевского.

"После трагедии в нашу больницу доставлены четверо больных. Двое из них находятся сейчас в реанимационном отделении", – сообщил главный врач Андрей Кисляков.

Он уточнил, что двое из них тяжелобольные, один пациент находится на амбулаторном лечении, а также доставили девушку с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму.

Вертолет с туристами потерпел крушение в районе Кроноцкого заповедника. На борту находились 13 туристов и три члена экипажа, включая ребенка. Это были туристы из Москвы и Санкт-Петербурга.

По предварительным данным, в живых остались восемь человек. На поиски остальных туристов направлены спасательные бригады. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.