Полиция нашла двух заключенных, сбежавших из изолятора в Истре

Полиция задержала двух заключенных, которые сбежали из изолятора в Истре. Это 35-летний Денис Грозаву и 34-летний Иван Цуркану. Они прятались в Подольске.

Местные жители заметили в доме двух подозрительных мужчин и сразу сообщили в полицию.

По-прежнему на свободе остается Александр Мавриди, которого обвиняют в убийстве бизнесмена Владимира Маругова. За информацию о его местонахождении объявлена награда в 1 миллион рублей.

Всего же из ИВС в ночь на 6 августа сбежали 5 человек. Несколько сотрудников изолятора арестованы по подозрению в превышении служебных полномочий.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении сбежавших, просят сообщить об этом по телефонам 8 (495) 609-49-52, 8 (495) 609-49-53.