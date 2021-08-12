Полиция нашла двух заключенных, сбежавших из изолятора в Истре

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Полиция задержала двух заключенных, которые сбежали из изолятора в Истре. Это 35-летний Денис Грозаву и 34-летний Иван Цуркану. Они прятались в Подольске.
Местные жители заметили в доме двух подозрительных мужчин и сразу сообщили в полицию.
По-прежнему на свободе остается Александр Мавриди, которого обвиняют в убийстве бизнесмена Владимира Маругова. За информацию о его местонахождении объявлена награда в 1 миллион рублей.
Всего же из ИВС в ночь на 6 августа сбежали 5 человек. Несколько сотрудников изолятора арестованы по подозрению в превышении служебных полномочий.
Всех, кто владеет информацией о местонахождении сбежавших, просят сообщить об этом по телефонам 8 (495) 609-49-52, 8 (495) 609-49-53.
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