Адвокат: врачи подтвердили инсульт у актера Михаила Ефремова

Адвокат Михаила Ефремова подтвердил серьезный диагноз артиста. Эльман Пашаев сослался на врачей Боткинской больницы. Туда прямо из суда доставили потерявшего сознание Ефремова.

Ефремова госпитализировали из здания Пресненского суда Москвы, где 11 августа должно было возобновиться судебное слушание по делу о смертельном ДТП в центре Москвы. Актера вынесли к машине скорой помощи на носилках.

ДТП с участием артиста произошло 8 июня. Ефремов, находясь за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. После этого произошло столкновение с автомобилем Lada, водитель которого получил тяжелые травмы и впоследствии скончался в больнице. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.