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Новости

12 июля, 22:15

Происшествия

Новости регионов: площадь природного пожара в Крыму увеличилась до 40 гектаров

Новости регионов: площадь природного пожара в Крыму увеличилась до 40 гектаров

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Площадь природного пожара в Крыму увеличилась до 40 гектаров. Там в двух километрах от села Прудовое Симферопольского района горят лес и сухая трава. Там работают более 300 спасателей и десятки единиц техники, в том числе три вертолета МЧС. Борьбу с огнем осложняет сильный ветер и жара.

На Чукотке вертолет санитарной авиации спас матроса с рыболовного траулера в Беринговом море. Мужчина сломал ногу, ему потребовалась срочная помощь. Операция по спасению длилась 3,5 часа.

В Чите из-за угрозы затопления эвакуируют людей из дачных кооперативов в окрестностях и в черте города. Сильные дожди подняли уровень воды в местной реке почти на 3 метра. Организованы пункты временного размещения, работает оперативный штаб.

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