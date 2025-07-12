Четыре автомобиля столкнули на Третьем транспортном кольце

Четыре автомобиля столкнули на внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) в районе Автозаводской улицы на внешней стороне дороги. В результате были повреждены три легковые машины и "Газель". Они заняли две полосы движения.

На место аварии прибыли оперативные службы, медики скорой помощи осмотрели одного из участников ДТП. Подробностей о пострадавших не поступало. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.