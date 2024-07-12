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12 июля, 23:55

Происшествия

Новости часа: глава Росавиации подтвердил обнаружение черных ящиков разбившегося SSJ 100

Новости часа: глава Росавиации подтвердил обнаружение черных ящиков разбившегося SSJ 100

Потерпевший крушение в Подмосковье Superjet 100 следовал полетному плану

Глава Росавиации сообщил об обнаружении черных ящиков упавшего Sukhoi Superjet 100

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Черные ящики разбившегося Superjet 100 обнаружены в Подмосковье

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Новости часа: причиной крушения SSJ 100 мог стать одновременный отказ двух двигателей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Московской области во время поисково-спасательной операции найдены оба черных ящика разбившегося самолета Sukhoi Superjet 100. Об этом сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров.

Попадание птиц в двигатели могло стать причиной падения Sukhoi Superjet 100 на небольшой высоте в Подмосковье, сообщили ТАСС в авиационных службах.

Работы на месте крушения самолета в Московской области будут вести круглосуточно, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

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