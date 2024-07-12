Новости часа: глава Росавиации подтвердил обнаружение черных ящиков разбившегося SSJ 100

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Московской области во время поисково-спасательной операции найдены оба черных ящика разбившегося самолета Sukhoi Superjet 100. Об этом сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров.

Попадание птиц в двигатели могло стать причиной падения Sukhoi Superjet 100 на небольшой высоте в Подмосковье, сообщили ТАСС в авиационных службах.

Работы на месте крушения самолета в Московской области будут вести круглосуточно, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

