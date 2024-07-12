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12 июля, 23:15

Происшествия

Потерпевший крушение в Подмосковье Superjet 100 следовал полетному плану

Потерпевший крушение в Подмосковье Superjet 100 следовал полетному плану

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Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100, упавший в Московской области, летел в соответствии с планом полета и поступившей заявке. Об этом сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров.

По словам Ядрова, самолет следовал по маршруту аэродром Луховицы – аэродром Внуково. Он добавил, что на месте происшествия были найдены два бортовых самописца. Расследованием инцидента занимается комиссия, которая была сформирована Межгосударственным авиационным комитетом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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