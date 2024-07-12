Глава Росавиации сообщил об обнаружении черных ящиков упавшего Sukhoi Superjet 100

Черные ящики разбившегося в Подмосковье Sukhoi Superjet 100 обнаружены, сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

Самолет упал днем 12 июля в лесу под Коломной, он выполнял перегоночный рейс без пассажиров, все три члена экипажа погибли. Superjet вылетел с аэродрома в Луховицах после ремонта и направлялся во Внуково.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

