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12 июля, 22:15

Происшествия

Глава Росавиации сообщил об обнаружении черных ящиков упавшего Sukhoi Superjet 100

Глава Росавиации сообщил об обнаружении черных ящиков упавшего Sukhoi Superjet 100

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Черные ящики разбившегося в Подмосковье Sukhoi Superjet 100 обнаружены, сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

Самолет упал днем 12 июля в лесу под Коломной, он выполнял перегоночный рейс без пассажиров, все три члена экипажа погибли. Superjet вылетел с аэродрома в Луховицах после ремонта и направлялся во Внуково.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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