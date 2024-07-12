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12 июля, 22:15

Происшествия

Черные ящики разбившегося Superjet 100 обнаружены в Подмосковье

Черные ящики разбившегося Superjet 100 обнаружены в Подмосковье

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Оба бортовых самописца Sukhoi Superjet 100, разбившегося в Подмосковье, найдены. О том, что черные ящики воздушного судна удалось найти, сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров.

Он добавил, что расследованием авиакатастрофы занимаются правоохранительные органы и Межгосударственный авиационный комитет (МАК). Sukhoi Superjet 100, летевший после ремонта в аэропорт Внуково, рухнул в лесу в Коломенском районе Подмосковья. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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