Новости часа: причиной крушения SSJ 100 мог стать одновременный отказ двух двигателей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Причиной крушения SSJ 100 в Подмосковье мог стать одновременный отказ сразу двух двигателей, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

Работы на месте крушения самолета в Московской области будут вести круглосуточно, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Черные ящики упавшего в Подмосковье самолета пока не найдены. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

