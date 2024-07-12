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12 июля, 21:15

Происшествия

Новости часа: причиной крушения SSJ 100 мог стать одновременный отказ двух двигателей

Новости часа: причиной крушения SSJ 100 мог стать одновременный отказ двух двигателей

Два автомобиля столкнулись на ТТК

Работы на месте крушения самолета в Подмосковье будут вестись круглосуточно

Черные ящики потерпевшего крушение самолета в Подмосковье пока не нашли

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Причиной крушения SSJ 100 в Подмосковье мог стать одновременный отказ сразу двух двигателей, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

Работы на месте крушения самолета в Московской области будут вести круглосуточно, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Черные ящики упавшего в Подмосковье самолета пока не найдены. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

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