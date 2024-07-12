Работы на месте крушения самолета в Подмосковье будут вестись круглосуточно

Работы на месте крушения самолета в Московской области будут вести круглосуточно, сообщили оперативные службы. Следователи изымают документацию по поводу воздушного судна, в том числе связанную с его ремонтом.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Правоохранители направлены на место происшествия, ведутся следственные мероприятия.

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