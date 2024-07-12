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12 июля, 20:00

Происшествия

Черные ящики потерпевшего крушение самолета в Подмосковье пока не нашли

Черные ящики потерпевшего крушение самолета в Подмосковье пока не нашли

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Черные ящики упавшего в Подмосковье самолета пока не найдены. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах. Это опровергает предыдущие сведения об обнаружении приборов. Сейчас специалисты работают на месте катастрофы, а следователи уже изъяли документацию, связанную с ремонтом судна, потерпевшего крушение.

Беспилотные автомобили проехали по дорогам Москвы более 16 миллионов километров. Пока этот вид такси тестируют без пассажиров. В салоне находятся только водители, которые следят за безопасной работой всех систем.

Движение затруднено на участке внешней стороны Третьего транспортного кольца (ТТК) в районе Хамовники после аварии с участием двух автомобилей. На месте ДТП работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется, сообщила пресс-служба департамента транспорта Москвы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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