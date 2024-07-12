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12 июля, 20:00

Происшествия

Новости часа: поисково-спасательный вертолет Ми-8 задействовали на месте падения SSJ 100

Новости часа: поисково-спасательный вертолет Ми-8 задействовали на месте падения SSJ 100

Оба бортовых самописца, упавшего под Коломной SSJ 100, обнаружены

Сотрудники "Газпром Авиа" выехали на место крушения SSJ 100 в Подмосковье

Компания "Согаз" подтвердила страховку разбившегося Sukhoi Superjet 100 и его экипажа

Сотрудники СКР начали изымать документацию по потерпевшему крушение в Подмосковье SSJ 100

Силовики прибыли на завод, где ремонтировали упавший в Подмосковье SSJ 100

Потерпевший крушение SSJ 100 находился в воздухе более часа

МЧС РФ рассказало о прибытии пожарно-спасательных подразделений на место крушения SSJ 100

"Ростех" заявил о готовности содействовать в расследовании причин крушения SSJ 100

Экипаж SSJ 100 выходил на связь через четыре минуты после взлета

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Поисково-спасательный вертолет Ми-8 задействован на месте крушения SSJ 100, заявили в Росавиации.

Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта, рассказали в СК России.

Ответственность перевозчика упавшего в Подмосковье самолета застрахована в "Согазе", пишет сайт компании.

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