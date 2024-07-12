Новости часа: поисково-спасательный вертолет Ми-8 задействовали на месте падения SSJ 100

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Поисково-спасательный вертолет Ми-8 задействован на месте крушения SSJ 100, заявили в Росавиации.

Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта, рассказали в СК России.

Ответственность перевозчика упавшего в Подмосковье самолета застрахована в "Согазе", пишет сайт компании.